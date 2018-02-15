Климкин: Венгры, наверное, путают российский язык с венгерским

Министр иностранных дел не понимает "метаморфоз" переговорного процесса с Будапештом и закарпатскими общинами нацменьшинств

Министр иностранных дел Павел Климкин недоумевает из-за контрастного подхода венгерского национального меньшинства к решению спорных вопросов, которые возникли из-за нового закона об образовании. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

14 февраля министр образования Лилия Гриневич заявила, что представители закарпатских венгров отказались участвовать в консультациях по теме.

"Какие-то "метаморфозы" - венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются. Читая заключение Венецианской комиссии, венгры, наверное, путают венгерский язык с российским - вроде бы разные языки", - пишет глава МИД.

Министр выразил надежду, что подход венгров к проблематике будет отличаться от подхода россиян.

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9 февраля 2018 года МИД Венгрии заявил, что договоренности об урегулировании с Киевом "языкового конфликта", о чем ранее сообщили украинские дипломаты, как не было, так и нет.

При этом замглавы украинского МИД Василий Боднар отметил, что не понимает поведения венгерских коллег: "Странно получается - с госсекретарем МИД договариваешься о путях решения вопроса, он подтверждает позитив переговоров на камеру, а потом спикер озвучивает совершенно противоположное. Особенности венгерской дипломатии".

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