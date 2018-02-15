Названы имена тех, кто в РФ руководил операцией по захвату Крыма

По словам и.о. главы Минобороны в 2014-м Михаила Коваля, командование оккупационной операцией осуществляли его экс-однокашник и бывший подчинененный

Операцией по вооруженному захвату украинского Крыма в начале 2014 года руководили российские генералы Александр Галкин и Андрей Сердюков. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом на допросе по делу о госизмене Януковича рассказал и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль.

"Руководство операцией Галкин осуществлял, генерал-полковник. Лично знаю его, учился на одном курсе в академии имени Фрунзе. Начальник штаба, генерал-полковник (Андрей) Сердюков, ныне командующий ВДВ РФ. Я был руководителем третьего батальона, а он под моим руководством командовал 8-й ротой", - сказал он.

По словам заместителя секретаря СНБО, этим двум российским генералам были подчинены 15-я воздушно-десантная бригада (Ульяновск) и 10-я бригада спецназа (Молькино). К захвату привлекли также 104-й парашютно-десантный полк (Череха) из 76-й дивизии ВДВ РФ.

"282-й батальон морской пехоты пришел на усиление 810-й бригады морской пехоты. 22-я бригада спецназа Южного военного округа (Степное). Это все части, которые принимали участие. Руководство генерал Андрей Сердюков совершал", - отметил Коваль.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.





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