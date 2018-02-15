Труханов рассказал, почему не был на рабочем месте два месяца

По словам мэра Одессы, у него были дела заграницей, а в прокуратуре считают, что Труханов уехал из страны, чтобы уклониться от получения подозрения

В суде по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову объяснил почти двухмесячное отсутствие на работе. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Труханов сообщил, что 19 декабря отправился в Турцию, чтобы получить подтверждение прежних договоренностей от нового мера Стамбула.

Затем он отправился на Афон, чтобы договориться о возможности привезти в Одессу православную святыню "пояс Богородицы". После этого Труханов поехал в Грецию, где, по его словам, получил согласие на товарищеский футбольный матч одесского Черноморца с местной командой. Он также сообщил, что в Чехии договаривался о ремонте троллейбусов. "Я готов еще столько же отсутствовать, если будет такой результат", - заявил он.

Прокурор Максим Кравченко просит суд избрать для Труханова меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 50 млн 274 грн.

По его словам, Труханов знал о том, что готовится подписание подозрения, еще в конце декабря. "О том, что планируется вручение подозрения... сообщникам, которые также подозреваются в этом уголовном производстве, стало известно еще 16 декабря 2017 года", - сказал прокурор.

"Именно после того, как Труханову стало известно о том, что готовится объявление подозрения в совершении уголовного правонарушения, он принял все возможные меры для того, чтобы 19 декабря 2017 года выехать за границу и вернуться только вчера", - заявил Кравченко. По его словам, он убежден в том, что мэр отсутствовал почти два месяца, чтобы уклониться от получения подозрения.

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