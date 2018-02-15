Труханов открестился от паспорта РФ, предлагает спросить в Москве

По словам Труханова, он будет инициировать судебное обращение, чтобы информацию о наличии российского гражданства опровергли компетентные органы РФ

Задержанный пограничниками и детективами НАБУ мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что у него нет российского гражданства. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос судьи, передает корреспондент LIGA.net.

"Я буду инициировать судебное обращение, чтобы эту информацию (о наличии российского гражданства, - ред.) опровергли компетентные органы РФ", - сказал он.

Сегодня в Соломенском суде Киева Труханову избирают меру пресечения: его подозревают в присвоении и растрате имущества по делу одесского завода "Краян".

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует для Труханова содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога.

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Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016-го сама приобрела этот комплекс на аукционе за 11,5 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Південний" были арестованы, однако идут постоянные попытки снять арест.

Одесские СМИ писали, что к таким махинациям якобы причастен Труханов. Осенью 2017 года его допросили в НАБУ как свидетеля.

По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Если российское гражданство Геннадия Труханова - правда, то он может уехать из Украины и на вполне законных основаниях остаться в России, как это уже сделали другие экс-регионалы.

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