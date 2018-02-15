Турчинов об аннексии Крыма: Мы не могли начать мобилизацию сразу

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в Украине была полностью разрушена система военкоматов

Первая волна мобилизации военнослужащих для отражения российской агрессии была объявлена только в середине марта 2014 года, поскольку в Украине отсутствовала система военкоматов, не было оружия, одежды и даже еды для военных. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в Оболонском суде Киева на допросе по делу о госизмене экс-диктатора Виктора Януковича , передает корреспондент LIGA.net.

"На СНБО было принято решение о начале мобилизации. Именно за счет мобилизации мы должны были усилить ВСУ, сформировать новые военные подразделения и защитить Крым. Но возникли проблемы. Мы не могли начать мобилизацию сразу", - сказал он.

Турчинов объяснил, что в Украине была полностью разрушена система военкоматов, в некоторых регионах помещения военкоматов даже были проданы, уничтожены архивы.

"Против страны поработали очень серьезно, чтобы сделать ее неспособной себя защищать", - заявил Турчинов, добавив, что пришлось срочно восстанавливать систему военкоматов.

"Но мы снова не могли срочно объявить мобилизацию, это произошло только 17 марта, когда Министерство обороны подготовилось. Почему? Потому, что не было оружия, чтобы вооружить военных. Не было даже одежды, чтобы их одеть. Не было резервов, чтобы их кормить. В этих условиях мы были вынуждены полностью восстанавливать логистику ВСУ, ремонтировать технику, чтобы обеспечить первую волну мобилизации", - отметил он.

Меньше половины соединений и частей Вооруженных Сил Украины были в состоянии боеготовности в начале 2014 года - незадолго до захвата Крыма российской армией.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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