Россия в начале 2014 года планировала захватить юго-восток - СНБО

По словам Турчинова, в феврале 2014 от Харькова до Одессы начались инспирированные спецслужбами РФ бунты сепаратистов и попытки захватов администраций

Россия в начале 2014 года планировала взять под контроль все юго-восточные регионы. Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил на допросе по делу о госизмене Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

"Самые опасные события происходили на юге и востоке нашей страны", - сказал Турчинов.

По его словам, в феврале 2014 года от Харькова до Одессы начались инспирированные спецслужбами РФ сепаратистские бунты и попытки захватов администраций.

"Параллельно Россия стянула силы к восточной и южной границе - началась концентрация военных сил российской армии для подготовки вторжения на материковую часть Украины. Об этом докладывала украинская разведка, которая только начала работать, и иностранные партнеры", - отметил Турчинов.

Он подчеркнул, что целью России было - пользуясь тем, что в стране нет легитимной власти, хаос и "пожар сепаратистских бунтов", начать вторжение на территорию Украины, взять под контроль юг и восток, а также установить контроль над Киевом, чтобы силовым путем восстановить "марионеточный режим Януковича".

Турчинов добавил, что наиболее вероятными для вторжения СНБО посчитал киевское, харьковское, сумское и донецкое направление.

Ранее сегодня и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль назвал имена тех, кто в РФ руководил операцией по захвату Крыма.

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