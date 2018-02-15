Турчинов объяснил, почему не ввели военное положение в 2014 году

По словам секретаря СНБО, решение о введении военного положения в Украине в 2014 году было подготовлено, но его не поддержали политики

Решение о введении военного положения в Украине в 2014 году было подготовлено, но его не поддержали политики. Об этом сегодня на заседании суда по госизмене беглого экс-президента Януковича сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что введение военного положения "очень помогло бы" в период "сепаратистского шабаша" во многих регионах.

"Введение военного положения мне помогло бы немного успокоить ситуацию, хотя бы давать информацию, которая не будоражит общество, а успокаивает, и более активно противодействовать хаосу и сепаратистским мероприятиям в регионах", - подчеркнул он.

"Именно поэтому 27-го вечером (27 февраля 2014 г., - ред.) я дал приказ руководителю юридического управления Администрации подготовить соответствующий указ о введении военного положения", - заявил Турчинов.

Он отметил, что ввести военное положение в Крыму уже было невозможно, поэтому речь шла о материковой Украине.

По его словам, 28 февраля на заседании СНБО он рассчитывал получить поддержку этого решения. "Но указ не может работать, когда его не одобрит Верховная Рада. Именно поэтому 28 февраля для того, чтобы получить поддержку Верховной Рады, я пригласил лидеров политических сил и фракций, которые тогда составляли большинство в парламенте, чтобы получить их политическую поддержку, иначе шансов провести решение через парламент не было", - сообщил он.

Турчинов подчеркнул, что многие политики в тот момент считали, что российская агрессия может затянуться надолго, а введение военного положения приостанавливает проведение каких-либо выборов. "И приведет к тому, что у меня будет неограниченная власть на неограниченное время. И именно потому за это решение проголосовал только я один во время голосования на заседании СНБО", - рассказал он.

В то же время, отметил он, Украине необходимо было избрать легитимного президента, которого признает весь мир и в том числе Россия. Поэтому заменой для введения военного положения стало решение о проведении антитеррористической операции.

Ранее сегодня Турчинов назвал ответственного за развал ВСУ при Януковиче.

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