Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах после Второй мировой

Отрывок из газеты об Адольфе Эйхмане (Argentina.gob.ar)

Власти Аргентины 29 апреля рассекретили около 2000 документов, касающихся пребывания и деятельности немецких нацистов в стране после Второй мировой войны. Согласно архивам, тысячи чиновников Третьего рейха прожили в Аргентине до конца своих дней.

Архив содержит 1850 документов, связанных с высокопоставленными немецкими нацистами: личные дела, газетные вырезки о проведенных арестах или ход расследований, справки и телеграммы.

Согласно файлам, в Аргентину и другие страны Южной Америки через так называемые "крысиные тропы" сбежали около 10 000 нацистских преступников. Им помогли чиновники Ватикана – изготовили для них фальшивые документы.

Среди беглецов:

→ Йозеф Менгеле – "Ангел смерти" из Аушвица. Менгеле, врач СС, известен своими жестокими экспериментами в концлагере Аушвиц, в том числе на близнецах. Он проводил хирургические операции без анестезии и инъекции химикатов. Многие из этих экспериментов заканчивались смертью или тяжелыми увечьями.

→ Адольф Эйхман – архитектор "окончательного решения". Эйхман был организатором депортации более 1,5 миллиона евреев в гетто и лагеря смерти. После войны он бежал в Аргентину, где жил под фальшивым именем. В 1960 году его задержали агенты Моссада, и в Израиле он был приговорен к смертной казни за преступления против человечества.

→ Клаус Барби – руководитель гестапо в Лионе, Франция, лично пытал и убивал членов Сопротивления и евреев. В 1944 году он организовал депортацию 44 еврейских детей в лагеря смерти. В 1987 году Барби был приговорен во Франции к пожизненному заключению, где и умер в 1991 году от рака.

→ Эдуард Рошманн – комендант Рижского гетто в 1943 году, отвечал за многочисленные убийства и жестокость против евреев. Его имя стало известно благодаря роману и фильму "Файл Одесса", где он изображен как главный антагонист.

→ Эрих Прибке – организатор расстрела в Арденских пещерах. Прибке, офицер СС, являлся одним из организаторов массового расстрела 335 итальянцев в 1944 году в Риме. После войны он бежал в Аргентину, где прожил более 50 лет, прежде чем был экстрадирован в Италию и приговорен к пожизненному заключению.

→ Вальтер Кучманн – офицер гестапо, был ответственен за массовые убийства евреев во Львове и Дрогобыче в 1941–1942 годах. Он организовал расстрелы более 1500 евреев и депортацию еще более 1000 в лагеря смерти. После войны он бежал в Аргентину под именем Педро Рикардо Ольмо.

Просмотреть все файлы можно на официальном портале правительства Аргентины.

25 марта 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей по запросу сенатора США Стива Дейнса подписал указ, которым правительство страны обязуется рассекретить документы о нацистах, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой войны.