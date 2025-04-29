Аргентина рассекретила документы о сбежавших в страну нацистах после Второй мировой
Власти Аргентины 29 апреля рассекретили около 2000 документов, касающихся пребывания и деятельности немецких нацистов в стране после Второй мировой войны. Согласно архивам, тысячи чиновников Третьего рейха прожили в Аргентине до конца своих дней.
Архив содержит 1850 документов, связанных с высокопоставленными немецкими нацистами: личные дела, газетные вырезки о проведенных арестах или ход расследований, справки и телеграммы.
Согласно файлам, в Аргентину и другие страны Южной Америки через так называемые "крысиные тропы" сбежали около 10 000 нацистских преступников. Им помогли чиновники Ватикана – изготовили для них фальшивые документы.
Среди беглецов:
→ Йозеф Менгеле – "Ангел смерти" из Аушвица. Менгеле, врач СС, известен своими жестокими экспериментами в концлагере Аушвиц, в том числе на близнецах. Он проводил хирургические операции без анестезии и инъекции химикатов. Многие из этих экспериментов заканчивались смертью или тяжелыми увечьями.
→ Адольф Эйхман – архитектор "окончательного решения". Эйхман был организатором депортации более 1,5 миллиона евреев в гетто и лагеря смерти. После войны он бежал в Аргентину, где жил под фальшивым именем. В 1960 году его задержали агенты Моссада, и в Израиле он был приговорен к смертной казни за преступления против человечества.
→ Клаус Барби – руководитель гестапо в Лионе, Франция, лично пытал и убивал членов Сопротивления и евреев. В 1944 году он организовал депортацию 44 еврейских детей в лагеря смерти. В 1987 году Барби был приговорен во Франции к пожизненному заключению, где и умер в 1991 году от рака.
→ Эдуард Рошманн – комендант Рижского гетто в 1943 году, отвечал за многочисленные убийства и жестокость против евреев. Его имя стало известно благодаря роману и фильму "Файл Одесса", где он изображен как главный антагонист.
→ Эрих Прибке – организатор расстрела в Арденских пещерах. Прибке, офицер СС, являлся одним из организаторов массового расстрела 335 итальянцев в 1944 году в Риме. После войны он бежал в Аргентину, где прожил более 50 лет, прежде чем был экстрадирован в Италию и приговорен к пожизненному заключению.
→ Вальтер Кучманн – офицер гестапо, был ответственен за массовые убийства евреев во Львове и Дрогобыче в 1941–1942 годах. Он организовал расстрелы более 1500 евреев и депортацию еще более 1000 в лагеря смерти. После войны он бежал в Аргентину под именем Педро Рикардо Ольмо.
Просмотреть все файлы можно на официальном портале правительства Аргентины.
- 25 марта 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей по запросу сенатора США Стива Дейнса подписал указ, которым правительство страны обязуется рассекретить документы о нацистах, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой войны.