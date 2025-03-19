Трамп выполнил предвыборное обещание: документы об убийстве Кеннеди рассекречены

Директор национальной разведки Трампа Тулси Габбард опубликовала ссылку на архивный сайт NARA, где размещены документы

Джон Кеннеди (Фото: historycalendar/Х)

Администрация президента США 19 марта рассекретила документы, связанные с убийством 35-го президента Джона Кеннеди, сообщает Bloomberg. Это было предвыборным обещанием Дональда Трампа.

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Директор национальной разведки Трампа Тулси Габбард опубликовала ссылку на архивный сайт NARA, где размещены документы. По ее словам, файлы обнародованы без правок.

"Президент Трамп открывает новую эру максимальной прозрачности. Сегодня, по его указанию, "Файлы об убийстве Кеннеди" обнародованы для общественности без всяких правок. Обещания сделаны, обещания выполнены", – говорится в сообщении.

Скриншот с архивного сайта NARA

По сообщению ее офиса, было опубликовано около 80 000 страниц ранее засекреченных документов. Кроме того, рассматривается возможность рассекречивания материалов, находящихся под судебной печатью или подлежащих ограничениям в соответствии с Налоговым кодексом.

"NARA сотрудничает с Министерством юстиции, чтобы ускорить этот процесс", – говорится в заявлении.

Архив в настоящее время содержит более шести миллионов страниц, включая фотографии, аудиозаписи и другие материалы, связанные с расследованием убийства Кеннеди.