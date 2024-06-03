Месть за "преследование". Трамп обещает рассказать об убийстве Кеннеди, если переизберется

Бывший президент США заявил, что таким образом хотел бы вернуть доверие американцев к ФБР и ЦРУ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Angela Weiss)

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире Fox News пообещал рассекретить часть документов, обросших спекуляциями и теориями заговоров. Это касается, в частности, убийства 35-го президента Джона Кеннеди, событий 11 сентября.

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Такое заявление Трамп сделал с целью "отомстить" тем, кто добивался его осуждения, в частности по уголовному делу о фальсификации документов накануне президентских выборов в США в 2016 году.

"Моя месть будет успешной <...> Это плохие люди. Эти люди больны, и они делают очень разрушительные вещи. Если бы не я, то они преследовали бы кого-то другого", – сказал американский экс-лидер, имея в виду действующее руководство Соединенных Штатов.

"Местью" Трамп называет свое обещание "вернуть доверие американцев к государственным институтам" – ЦРУ и ФБР. В частности, он пообещал обнародовать информацию о событиях 11 сентября, убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, а также об умершем миллиардере Джеффри Эпштейне.

30 мая, за пять месяцев до президентских выборов в США, суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Он уже заявил, что намерен обжаловать приговор, и напрямую обвинил действующего американского лидера Джо Байдена.

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