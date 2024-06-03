Республіканці висуватимуть Трампа кандидатом у президенти, попри вирок суду

Співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп заявила, що республіканці "мають бути готовими до всього"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республіканці хочуть бачити Дональда Трампа кандидатом у президенти незалежно від того, який вирок ухвалить для нього суддя у кримінальній справі про фальсифікацію документації напередодні президентських виборів у 2016 році. Відповідну заяву в ефірі CNN зробила співголова Національного комітету Республіканської партії Лара Трамп.

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За її словами, республіканці "мають бути готовими до всього", серед іншого й до можливого ув'язнення 45-го президента.

"Ми маємо будувати плани у міру того, як це буде розвиватися, і у нас буде кілька планів на випадок непередбачуваних обставин. Правда в тому, що насправді це не має значення. Ми висунемо Дональда Трампа як республіканського кандидата. Це те, що в кінцевому підсумку має значення", – сказала посадовиця.

30 травня, за п'ять місяців до президентських виборів у США, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс. Він уже заявив, що збирається оскаржити вирок, і напряму звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.

На початку березня 2020 року Деніелс подала до суду на Трампа, вимагаючи визнати недійсним договір про мовчання. Акторка заявила, що угода, підписана до президентських виборів 2016 року, не має юридичної сили, оскільки Трамп не поставив підпис під нею.

Суд у Каліфорнії зобов'язав Трампа оплатити судові витрати порноакторці у сумі $44 100.

8 квітня апеляційний суд штату Нью-Йорк відхилив клопотання 45-го американського президента Дональда Трампа про відкладення його кримінального процесу у справі про виплату грошей за мовчання Деніелс.

15 квітня суд розпочав слухання у кримінальній справі Трампа про фінансові махінації.

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