Республиканцы будут выдвигать Трампа кандидатом в президенты, несмотря на вердикт суда

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республиканцы хотят видеть Дональда Трампа кандидатом в президенты независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу о фальсификации документации накануне президентских выборов в 2016 году. Соответствующее заявление в эфире CNN сделала сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп.

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По ее словам, республиканцы "должны быть готовы ко всему", в том числе и к возможному заключению 45-го президента.

"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле это не имеет значения. Мы выдвинем Дональда Трампа как республиканского кандидата. Это то, что в конечном счете итога имеет значение", – сказала чиновник.

30 мая, за пять месяцев до президентских выборов в США, суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. Он уже заявил, что намерен обжаловать приговор, и напрямую обвинил действующего американского лидера Джо Байдена.

В начале марта 2020 года Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе в сумме $44 100.

8 апреля апелляционный суд штата Нью-Йорк отклонил ходатайство 45-го американского президента Дональда Трампа об отложении его уголовного процесса по делу о выплате денег за молчание Дэниелс.

15 апреля суд начал слушание по уголовному делу Трампа о финансовых махинациях.

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