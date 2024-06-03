Помста за "переслідування". Трамп обіцяє розповісти про вбивство Кеннеді у разі переобрання

Колишній президент США заявив, що таким чином хотів би повернути довіру американців до ФБР та ЦРУ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Angela Weiss)

Колишній президент США Дональд Трамп в ефірі Fox News пообіцяв розсекретити частину документів, які обросли спекуляціями та теоріями змов. Це стосується, зокрема, вбивства 35-го президента Джона Кеннеді, подій 11 вересня тощо.

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Таку заяву Трамп зробив з метою "помститися" тим, хто домагався його засудження, зокрема у кримінальній справі про фальсифікації документів напередодні президентських виборів у США у 2016 році.

"Моя помста буде успішною <...> Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять дуже руйнівні речі. Як не я, то вони б переслідували когось іншого", – сказав американський екслідер, маючи на увазі чинне керівництво Сполучених Штатів.

"Помстою" Трамп називає свою обіцянку "повернути довіру американців до державних інституцій" – ЦРУ та ФБР. Зокрема, він пообіцяв оприлюднити інформацію про події 11 вересня, вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді, а також про померлого мільярдера Джеффрі Епштейна.

30 травня, за п'ять місяців до президентських виборів у США, суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації в спробі приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс.

Він уже заявив, що збирається оскаржити вирок, і напряму звинуватив чинного американського лідера Джо Байдена.

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