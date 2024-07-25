ФБР: Перед покушением на Трампа стрелок искал, с какого расстояния был убит Кеннеди
20-летний американец Томас Мэтью Крукс, пытавшийся застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до этого искал в сети информацию об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, передает Reuters.
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"Анализ ноутбука, который следствие связывает со стрелком, показывает, что 6 июля он осуществлял поиск в Google по запросу "как далеко был Освальд от Кеннеди". Этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. В тот же день он, судя по всему, зарегистрировался для участия в митинге в Батлере", – заявил Рей.
Директор ФБР также отметил, что за несколько часов до начала выступления Трампа Крукс запустил дрон, который облетел район митинга и находился примерно в 180 метрах от сцены.
После покушения следователи обнаружили беспилотник в машине Крукса. Также в автомобиле обнаружили два взрывных устройства. По словам Рэя, у 20-летнего американца не было возможности привести их в действие с крыши, с которой он стрелял в Трампа.
- 13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.
- Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.
- Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.
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