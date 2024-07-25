ФБР: Перед покушением на Трампа стрелок искал, с какого расстояния был убит Кеннеди

20-летний Томас Крукс 6 июля искал в Google, "как далеко был Освальд от Кеннеди"

Дональд Трамп после покушения (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

20-летний американец Томас Мэтью Крукс, пытавшийся застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа, за несколько дней до этого искал в сети информацию об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, передает Reuters.

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"Анализ ноутбука, который следствие связывает со стрелком, показывает, что 6 июля он осуществлял поиск в Google по запросу "как далеко был Освальд от Кеннеди". Этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. В тот же день он, судя по всему, зарегистрировался для участия в митинге в Батлере", – заявил Рей.

СПРАВКА 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Ли Харви Освальд – единственный официальный подозреваемый в его убийстве. Хотя выводы Комиссии Уоррена называют его убийцей, по закону США умерший не может быть судим. 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Ли Харви Освальд – единственный официальный подозреваемый в его убийстве. Хотя выводы Комиссии Уоррена называют его убийцей, по закону США умерший не может быть судим.

Директор ФБР также отметил, что за несколько часов до начала выступления Трампа Крукс запустил дрон, который облетел район митинга и находился примерно в 180 метрах от сцены.

После покушения следователи обнаружили беспилотник в машине Крукса. Также в автомобиле обнаружили два взрывных устройства. По словам Рэя, у 20-летнего американца не было возможности привести их в действие с крыши, с которой он стрелял в Трампа.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед покушением на 45-го президента США Трампа на крышу, на которой был нападающий, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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