ФБР: Перед замахом на Трампа стрілець шукав, з якої відстані був убитий Кеннеді

20-річний Томас Крукс 6 липня шукав у Google, "як далеко був Освальд від Кеннеді"

Дональд Трамп після замаху (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

20-річний американець Томас Метью Крукс, який намагався застрелити кандидата у президенти США Дональда Трампа, за кілька днів до цього шукав у мережі інформацію про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді у 1963 році. Про це повідомив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, передає Reuters.

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"Аналіз ноутбука, який слідство пов'язує зі стрільцем, показує, що 6 липня він здійснював пошук у Google за запитом "як далеко був Освальд від Кеннеді". Цей пошук, вочевидь, важливий із погляду його душевного стану. Того ж дня він, судячи з усього, зареєструвався для участі в мітингу в Батлері", – заявив Рей.

ДОВІДКА 22 листопада 1963 року у Далласі був убитий президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді. Лі Гарві Освальд – єдиний офіційний підозрюваний у його вбивстві. Хоча висновки Комісії Воррена називають його вбивцею, за законом США померлий не може бути судимий. 22 листопада 1963 року у Далласі був убитий президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді. Лі Гарві Освальд – єдиний офіційний підозрюваний у його вбивстві. Хоча висновки Комісії Воррена називають його вбивцею, за законом США померлий не може бути судимий.

Директор ФБР також зауважив, що за кілька годин до початку виступу Трампа Крукс запустив дрон, який облетів район мітингу і перебував приблизно за 180 метрів від сцени.

Після замаху слідчі знайшли безпілотник у машині Крукса. Також в автомобілі виявили два вибухові пристрої. За словами Рея, у 20-річного американця не було можливості привести їх у дію з даху, з якого він стріляв у Трампа.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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