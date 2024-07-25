ФБР: Перед замахом на Трампа стрілець шукав, з якої відстані був убитий Кеннеді
20-річний американець Томас Метью Крукс, який намагався застрелити кандидата у президенти США Дональда Трампа, за кілька днів до цього шукав у мережі інформацію про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді у 1963 році. Про це повідомив директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, передає Reuters.
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"Аналіз ноутбука, який слідство пов'язує зі стрільцем, показує, що 6 липня він здійснював пошук у Google за запитом "як далеко був Освальд від Кеннеді". Цей пошук, вочевидь, важливий із погляду його душевного стану. Того ж дня він, судячи з усього, зареєструвався для участі в мітингу в Батлері", – заявив Рей.
Директор ФБР також зауважив, що за кілька годин до початку виступу Трампа Крукс запустив дрон, який облетів район мітингу і перебував приблизно за 180 метрів від сцени.
Після замаху слідчі знайшли безпілотник у машині Крукса. Також в автомобілі виявили два вибухові пристрої. За словами Рея, у 20-річного американця не було можливості привести їх у дію з даху, з якого він стріляв у Трампа.
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.
- Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.
- Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.
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