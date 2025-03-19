Трамп виконав передвиборчу обіцянку: документи щодо вбивства Кеннеді розсекречено

Директорка національної розвідки Трампа Тулсі Габбард опублікувала посилання на архівний сайт NARA, де розміщені документи

Джон Кеннеді (Фото: historycalendar/Х)

Адміністрація президента США 19 березня розсекретила документи, пов'язані з вбивством 35-го президента Джона Кеннеді, повідомляє Bloomberg. Це було передвиборчою обіцянкою Дональда Трампа.

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Директорка національної розвідки Трампа Тулсі Габбард опублікувала посилання на архівний сайт NARA, де розміщені документи. За її словами, файли оприлюднено без правок.

"Президент Трамп відкриває нову еру максимальної прозорості. Сьогодні, за його вказівкою, "Файли про вбивство Кеннеді" оприлюднюються для громадськості без жодних правок. Обіцянки зроблені, обіцянки виконані", – йдеться у повідомленні.

Скриншот з архівного сайту NARA

За повідомленням її офісу, було опубліковано близько 80 000 сторінок раніше засекречених документів. Крім того, розглядається можливість розсекречення матеріалів, що знаходяться під судовою печаткою або підлягають обмеженням згідно з Податковим кодексом.

"NARA співпрацює з Міністерством юстиції, щоб пришвидшити цей процес", — йдеться в заяві.

Архів наразі містить понад шість мільйонів сторінок, зокрема фотографії, аудіозаписи та інші матеріали, пов'язані з розслідуванням вбивства Кеннеді.