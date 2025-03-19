Трамп виконав передвиборчу обіцянку: документи щодо вбивства Кеннеді розсекречено
Адміністрація президента США 19 березня розсекретила документи, пов'язані з вбивством 35-го президента Джона Кеннеді, повідомляє Bloomberg. Це було передвиборчою обіцянкою Дональда Трампа.
Директорка національної розвідки Трампа Тулсі Габбард опублікувала посилання на архівний сайт NARA, де розміщені документи. За її словами, файли оприлюднено без правок.
"Президент Трамп відкриває нову еру максимальної прозорості. Сьогодні, за його вказівкою, "Файли про вбивство Кеннеді" оприлюднюються для громадськості без жодних правок. Обіцянки зроблені, обіцянки виконані", – йдеться у повідомленні.
За повідомленням її офісу, було опубліковано близько 80 000 сторінок раніше засекречених документів. Крім того, розглядається можливість розсекречення матеріалів, що знаходяться під судовою печаткою або підлягають обмеженням згідно з Податковим кодексом.
"NARA співпрацює з Міністерством юстиції, щоб пришвидшити цей процес", — йдеться в заяві.
Архів наразі містить понад шість мільйонів сторінок, зокрема фотографії, аудіозаписи та інші матеріали, пов'язані з розслідуванням вбивства Кеннеді.
- Трамп обіцяв розсекретити файли про вбивство Кеннеді під час другої передвиборчої кампанії у 2024-му.
- Згодом, вже перебуваючи на посаді 47-го президента, він підписав указ, який дозволяє оприлюднити документи щодо смерті Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого.