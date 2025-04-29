Аргентина розсекретила документи про нацистів, які втекли до країни після Другої світової

Уривок з газети про Адольфа Ейхмана (Argentina.gob.ar)

Влада Аргентини 29 квітня розсекретила майже 2000 документів, які стосуються перебування та діяльності німецьких нацистів у країні після Другої світової війни. Згідно з архівами, тисячі високопосадовців Третього рейху прожили в Аргентині до кінця своїх днів.

Архів містить 1850 документів, пов'язаних з німецькими нацистами-високопосадовцями: особисті справи, газетні вирізки про проведені арешти або перебіг розслідувань, довідки та телеграми.

Згідно з файлами, до Аргентини та інших країн Південної Америки через так звані "щурячі стежки" втекли близько 10 000 нацистських злочинців. Їм допомогли високопосадовці Ватикану – виготовили для них фальшиві документи.

Серед втікачів:

→ Йозеф Менгеле – "Янгол смерті" з Аушвіцу. Менгеле, лікар СС, відомий своїми жорстокими експериментами в концтаборі Аушвіц, зокрема на близнюках. Він проводив хірургічні операції без анестезії та ін'єкції хімікатів. Багато з цих експериментів закінчувалися смертю або тяжкими каліцтвами.

→ Адольф Ейхман – архітектор "остаточного вирішення". Ейхман був організатором депортації понад 1,5 мільйона євреїв до гетто та таборів смерті. Після війни він втік до Аргентини, де жив під фальшивим ім'ям. У 1960 році його затримали агенти Моссаду, і в Ізраїлі він був засуджений до страти за злочини проти людства.

→ Клаус Барбі – керівник гестапо в Ліоні, Франція, особисто катував та вбивав членів Опору та євреїв. У 1944 році він організував депортацію 44 єврейських дітей до таборів смерті. У 1987 році Барбі був засуджений у Франції до довічного ув'язнення, де й помер у 1991 році від раку.

→ Едуард Рошманн – комендант Ризького гетто в 1943 році, відповідав за численні вбивства та жорстокість проти євреїв. Його ім'я стало відомим завдяки роману та фільму "Файл Одеса", де він зображений як головний антагоніст.

→ Еріх Прібке – організатор розстрілу в Арденських печерах. Прібке, офіцер СС, був одним з організаторів масового розстрілу 335 італійців у 1944 році в Римі. Після війни він втік до Аргентини, де прожив понад 50 років, перш ніж був екстрадований до Італії та засуджений до довічного ув'язнення.

→ Вальтер Кучманн – офіцер гестапо, був відповідальний за масові вбивства євреїв у Львові та Дрогобичі в 1941–1942 роках. Він організував розстріли понад 1500 євреїв і депортацію ще понад 1000 до таборів смерті. Після війни він втік до Аргентини під ім'ям Педро Рікардо Ольмо.

Подивитися усі файли можна на офіційному порталі уряду Аргентини.

25 березня 2025 року президент Аргентини Хав'єр Мілей на запит сенатора США Стіва Дейнса підписав указ, яким уряд країни зобов'язується розсекретити документи про нацистів, які знайшли притулок в Аргентині після Другої світової війни.