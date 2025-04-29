Аргентина розсекретила документи про нацистів, які втекли до країни після Другої світової
Влада Аргентини 29 квітня розсекретила майже 2000 документів, які стосуються перебування та діяльності німецьких нацистів у країні після Другої світової війни. Згідно з архівами, тисячі високопосадовців Третього рейху прожили в Аргентині до кінця своїх днів.
Архів містить 1850 документів, пов'язаних з німецькими нацистами-високопосадовцями: особисті справи, газетні вирізки про проведені арешти або перебіг розслідувань, довідки та телеграми.
Згідно з файлами, до Аргентини та інших країн Південної Америки через так звані "щурячі стежки" втекли близько 10 000 нацистських злочинців. Їм допомогли високопосадовці Ватикану – виготовили для них фальшиві документи.
Серед втікачів:
→ Йозеф Менгеле – "Янгол смерті" з Аушвіцу. Менгеле, лікар СС, відомий своїми жорстокими експериментами в концтаборі Аушвіц, зокрема на близнюках. Він проводив хірургічні операції без анестезії та ін'єкції хімікатів. Багато з цих експериментів закінчувалися смертю або тяжкими каліцтвами.
→ Адольф Ейхман – архітектор "остаточного вирішення". Ейхман був організатором депортації понад 1,5 мільйона євреїв до гетто та таборів смерті. Після війни він втік до Аргентини, де жив під фальшивим ім'ям. У 1960 році його затримали агенти Моссаду, і в Ізраїлі він був засуджений до страти за злочини проти людства.
→ Клаус Барбі – керівник гестапо в Ліоні, Франція, особисто катував та вбивав членів Опору та євреїв. У 1944 році він організував депортацію 44 єврейських дітей до таборів смерті. У 1987 році Барбі був засуджений у Франції до довічного ув'язнення, де й помер у 1991 році від раку.
→ Едуард Рошманн – комендант Ризького гетто в 1943 році, відповідав за численні вбивства та жорстокість проти євреїв. Його ім'я стало відомим завдяки роману та фільму "Файл Одеса", де він зображений як головний антагоніст.
→ Еріх Прібке – організатор розстрілу в Арденських печерах. Прібке, офіцер СС, був одним з організаторів масового розстрілу 335 італійців у 1944 році в Римі. Після війни він втік до Аргентини, де прожив понад 50 років, перш ніж був екстрадований до Італії та засуджений до довічного ув'язнення.
→ Вальтер Кучманн – офіцер гестапо, був відповідальний за масові вбивства євреїв у Львові та Дрогобичі в 1941–1942 роках. Він організував розстріли понад 1500 євреїв і депортацію ще понад 1000 до таборів смерті. Після війни він втік до Аргентини під ім'ям Педро Рікардо Ольмо.
Подивитися усі файли можна на офіційному порталі уряду Аргентини.
- 25 березня 2025 року президент Аргентини Хав'єр Мілей на запит сенатора США Стіва Дейнса підписав указ, яким уряд країни зобов'язується розсекретити документи про нацистів, які знайшли притулок в Аргентині після Другої світової війни.