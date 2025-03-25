Аргентина розсекретить дані нацистів, які втекли в країну після Другої світової
Уряд Аргентини опублікує секретні документи про нацистів, які знайшли притулок в Аргентині після Другої світової війни. Про це повідомляє Infobae.
Відповідний указ підписав президент Аргентини Хав'єр Мілей на запит сенатора США Стіва Дейнса.
"Кілька днів тому президент Мілей прийняв сенатора Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення всієї інформації про часи, коли нацисти ховалися в Аргентині", – сказав голова аргентинського уряду Гільєрмо Франкос.
За його словами, президент розпорядився "оприлюднити всю інформацію, яка є в будь-якому державному органі".
"Немає жодних підстав приховувати інформацію", – додав Франкос.
У 2010 році Аргентина вже ухвалювала рішення про розсекречення архівів післявоєнного періоду, але воно так і не було виконано повною мірою.
- Мілей став президентом Аргентини наприкінці 2023 року.
- Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.
- У грудні 2025 року Мілей закликав створити так званий глобальний ультраправий альянс для "протидії лівим".