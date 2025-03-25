Аргентина розсекретить дані нацистів, які втекли в країну після Другої світової

Хав'єр Мілей (Фото: JIM LO SCALZO /EPA)

Уряд Аргентини опублікує секретні документи про нацистів, які знайшли притулок в Аргентині після Другої світової війни. Про це повідомляє Infobae.

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Відповідний указ підписав президент Аргентини Хав'єр Мілей на запит сенатора США Стіва Дейнса.

"Кілька днів тому президент Мілей прийняв сенатора Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення всієї інформації про часи, коли нацисти ховалися в Аргентині", – сказав голова аргентинського уряду Гільєрмо Франкос.

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За його словами, президент розпорядився "оприлюднити всю інформацію, яка є в будь-якому державному органі".

"Немає жодних підстав приховувати інформацію", – додав Франкос.

У 2010 році Аргентина вже ухвалювала рішення про розсекречення архівів післявоєнного періоду, але воно так і не було виконано повною мірою.

Довідка Напередодні Другої світової війни Аргентина перебувала під сильним впливом Німеччини завдяки присутності великої кількості німецьких іммігрантів. Після початку війни в 1939 році країна оголосила про нейтралітет. Під тиском США, а також можливою поразкою країн Осі, у 1944 році вона розірвала відносини із країнами-агресорками, а 27 березня 1945 року одна з останніх усе ж оголосила війну Німеччині та Японії. Втім влада країни погодилася таємно прийняти велику кількість нацистів, які почали тікати до Аргентини ще до капітуляції Третього Рейху. Відомо, що в Аргентині переховувалися зокрема ідеолог Голокосту Адольф Айхман та лікар Йозеф Менгеле, який ставив смертоносні експерименти над в’язнями концтабору Аушвіц II (Біркенау). Напередодні Другої світової війни Аргентина перебувала під сильним впливом Німеччини завдяки присутності великої кількості німецьких іммігрантів. Після початку війни в 1939 році країна оголосила про нейтралітет. Під тиском США, а також можливою поразкою країн Осі, у 1944 році вона розірвала відносини із країнами-агресорками, а 27 березня 1945 року одна з останніх усе ж оголосила війну Німеччині та Японії. Втім влада країни погодилася таємно прийняти велику кількість нацистів, які почали тікати до Аргентини ще до капітуляції Третього Рейху. Відомо, що в Аргентині переховувалися зокрема ідеолог Голокосту Адольф Айхман та лікар Йозеф Менгеле, який ставив смертоносні експерименти над в’язнями концтабору Аушвіц II (Біркенау).