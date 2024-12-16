Мілей закликав правих всіх країн об'єднатися проти лівих, які "воліють правити у пеклі"
Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА/MASSIMO PERCOSSI)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей закликав створити так званий глобальний ультраправий альянс для "протидії лівим". Про це він заявив у Римі на щорічному фестивалі Atreju, організованому керівною партією Італії Брати Італії, передає El Pais.

У своїй промові аргентинський лідер закликав створити глобальний ультраправий альянс.

"Ми маємо відповідати історичному моменту, і найефективніший спосіб це зробити — діяти разом, встановлюючи канали співпраці по всьому світу, відновлюючи ідею, що організоване зло можна перемогти лише організацією добра. Ми повинні об'єднатися перед лицем нападів соціалізму, створивши зародкову праву інтернаціональ", – висловився Мілей.

За його словами, "через те, що ліберали не об’єднуються, багато хто потрапив у пастку дезорганізації".

"Ліві воліють правити в пеклі, ніж служити в раю. Якщо їм доведеться перетворити рай на пекло, вони це зроблять. Саме тому ми повинні відповісти ще більшою силою", – підсумував президент Аргентини.

  • Мілей став президентом Аргентини наприкінці 2023 року. Тоді він назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".
  • Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.
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