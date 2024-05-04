Іспанський міністр натякнув, що президент Аргентини вживає наркотики. Мілей відреагував

Згодом, 4 травня, МЗС Іспанії перепросило за слова свого міністра, назвавши їх "необґрунтованими"

Хав'єр Мілей (Фото: ЕРА/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що президент Аргентини Хав'єр Мілей нібито вживає наркотики, після чого між двома країнами розпалився дипломатичний скандал. Про це повідомляє Politico.

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Під час одного з виступів Пуенте згадав про Мілея, який з'явився на телебаченні під час своєї передвиборчої кампанії торік. Іспанський міністр заявив, що не знає, "в якому тоді стані перебував президент Аргентини: до чи після вживання наркотиків".

Також Пуенте сказав, що Мілей, в його розумінні, є "дуже поганою людиною".

"Є дуже погані люди, які, просто будучи собою, досягли вершини. Наприклад, Мілей. Трамп", – висловився він.

Своєю чергою аргентинський президент розкритикував заяви міністра Іспанії, назвавши їх "образами та наклепами", назвавши політику соціалістичного прем'єра країни Педро Санчеса тією, яка принесла іспанцям "смерть і бідність", "поставила під загрозу жінок" через іммігрантів, а також "підірвала цілісність Іспанії" через угоди із баскськими та каталонськими сепаратистами.

Згодом міністерство закордонних справ Іспанії перепросило за "необґрунтовані слова" Пуенте.

"Уряд Іспанії категорично відкидає необґрунтовані положення заяви Офісу президента Аргентинської Республіки, які не відповідають відносинам двох братніх країн і народів. Уряд та іспанський народ продовжуватимуть підтримувати та зміцнювати свої братерські зв’язки та стосунки дружби та співпраці з аргентинським народом, що поділяє все іспанське суспільство", – йдеться у повідомленні.

На президентських виборах наприкінці 2023 року Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси із лівоцентристського уряду.

Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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