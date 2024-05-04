Испанский министр намекнул, что президент Аргентины употребляет наркотики. Милей ответил

Хавьер Милей (Фото: ЕРА/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что президент Аргентины Хавьер Милей якобы употребляет наркотики, после чего между двумя странами разразился дипломатический скандал. Об этом сообщает Politico.

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Во время одного из выступлений Пуэнте вспомнил Милее, который появился на телевидении во время своей предвыборной кампании в прошлом году. Испанский министр заявил, что не знает, "в каком тогда состоянии находился президент Аргентины: до или после употребления наркотиков".

Также Пуэнте сказал, что Милей, в его понимании, "очень плохой человек".

"Есть очень плохие люди, которые, просто являясь собой, достигли вершины. Например, Милей. Трамп", – высказался он.

В свою очередь аргентинский президент раскритиковал заявления министра Испании, назвав их "оскорблениями и клеветами", назвав политику социалистического премьера страны Педро Санчеса той, которая принесла испанцам "смерть и бедность", "поставила под угрозу женщин" из-за иммигрантов, а также "взорвала" целостность Испании через соглашения с баскскими и каталонскими сепаратистами.

Впоследствии министерство иностранных дел Испании извинилось за "необоснованные слова" Пуэнте.

"Правительство Испании категорически отвергает необоснованные положения заявления Офиса президента Аргентинской Республики, которые не отвечают отношениям двух братских стран и народов. Правительство и испанский народ будут продолжать поддерживать и укреплять свои братские связи и отношения дружбы и сотрудничества с аргентинским народом, разделяющим все испанское ", – говорится в сообщении.

На президентских выборах в конце 2023 года Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска – "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил с отметкой в виде украинского флага на костюме.

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