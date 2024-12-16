Милей призвал правых всех стран объединиться против левых, "желающих править в аду"

Хавьер Милей (Фото: ЕРА/MASSIMO PERCOSSI)

Президент Аргентины Хавьер Милей призвал создать так называемый глобальный ультраправый альянс для "противодействия левым". Об этом он заявил в Риме на ежегодном фестивале Atreju, организованном руководящей партией Италии Братья Италии, передает El Pais.

В своей речи аргентинский лидер призвал создать глобальный ультраправый альянс.

"Мы должны соответствовать историческому моменту, и самый эффективный способ это сделать – действовать вместе, устанавливая каналы сотрудничества по всему миру, восстанавливая идею, что организованное зло можно победить только организацией добра. Мы должны объединиться перед лицом нападений социализма, создав зачаточную правую интернациональ", – высказался Милей.

По его словам, "из-за того, что либералы не объединяются, многие попали в ловушку дезорганизации".

"Левые предпочитают править в аду, а не служить в раю. Если им придется превратить рай в ад, они это сделают. Именно поэтому мы должны ответить еще большей силой", – подытожил президент Аргентины.