RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В Аргентині новий президент. Він прихильник України, противник Китаю та папи римського

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 06:46
В Аргентині новий президент. Він прихильник України, противник Китаю та папи римського - Фото
Хав'єр Мілей (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Новим президентом Аргентини обрали лібертаріанця Хав'єра Мілея – він є прихильником України та противником Китаю. Про це повідомила газета La Razon.

Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси із лівоцентристського уряду, Масса вже визнав свою поразку на виборах.

"Сьогодні кінець занепаду Аргентини. Сьогодні настав кінець моделі всюдисущої держави, яка призводить до зубожіння аргентинців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває в критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, радикальні. Тут немає місця поступовості", — сказав Мілей своїм прихильникам.

Також він назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

"Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке Росія зробила в Україні", — говорив він.

  • "Раптовий удар у потилицю". Посол РФ в Аргентині нарікає, що росіян "чомусь" не люблять.
  • Папа римський відправив свого "мирного" посланця до Китаю. Це останній етап його місії.
  • 16 листопада 2022 року під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

Читайте також: Вагітні росіянки їдуть народжувати до Аргентини заради паспорта. Нібито "рятуються від війни"

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавиборикитайаргентинапапа римський францискХав'єр Мілей

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 