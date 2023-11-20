В Аргентині новий президент. Він прихильник України, противник Китаю та папи римського

Новим президентом Аргентини обрали лібертаріанця Хав'єра Мілея – він є прихильником України та противником Китаю. Про це повідомила газета La Razon.

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Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси із лівоцентристського уряду, Масса вже визнав свою поразку на виборах.

"Сьогодні кінець занепаду Аргентини. Сьогодні настав кінець моделі всюдисущої держави, яка призводить до зубожіння аргентинців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває в критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, радикальні. Тут немає місця поступовості", — сказав Мілей своїм прихильникам.

Також він назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

"Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке Росія зробила в Україні", — говорив він.

"Раптовий удар у потилицю". Посол РФ в Аргентині нарікає, що росіян "чомусь" не люблять.

Папа римський відправив свого "мирного" посланця до Китаю. Це останній етап його місії.

16 листопада 2022 року під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

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