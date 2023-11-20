В Аргентині новий президент. Він прихильник України, противник Китаю та папи римського
Новим президентом Аргентини обрали лібертаріанця Хав'єра Мілея – він є прихильником України та противником Китаю. Про це повідомила газета La Razon.
Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси із лівоцентристського уряду, Масса вже визнав свою поразку на виборах.
"Сьогодні кінець занепаду Аргентини. Сьогодні настав кінець моделі всюдисущої держави, яка призводить до зубожіння аргентинців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Аргентина перебуває в критичній ситуації. Зміни, яких потребує наша країна, радикальні. Тут немає місця поступовості", — сказав Мілей своїм прихильникам.
Також він назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".
Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.
"Я приніс український прапор, здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке Росія зробила в Україні", — говорив він.
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