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Папа римський відправив свого "мирного" посланця до Китаю. Це останній етап його місії

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 08:26
Папа римський відправив свого
Маттео Дзуппі (Фото: EPA)

Папа римський Франциск відправив свого посланця з "мирного врегулювання" війни РФ проти України Маттео Дзуппі до Китаю. Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

Очікується, що в Пекіні кардинал Ватикану зустрінеться з найвищими чиновниками КНР, зокрема прем'єр-міністром Лі Цяном.

"Остання спроба відкрити проблиск миру. Або хоча б відстрочка. Це останній етап місії, яку хотів Франциск, щоб спробувати змусити замовкнути зброю в Україні", — сказано у матеріалі.

Влітку Дзуппі також відвідував Київ та Москву.

25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.

Спікер МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрєпами" та "потребою" у порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст та сіл.

Читайте також: Новий скандал із Франциском. Чи хотів він образити Україну

Дмитро Гриниченко
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