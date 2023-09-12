Папа римський відправив свого "мирного" посланця до Китаю. Це останній етап його місії

Папа римський Франциск відправив свого посланця з "мирного врегулювання" війни РФ проти України Маттео Дзуппі до Китаю. Про це повідомила італійська газета La Repubblica.

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Очікується, що в Пекіні кардинал Ватикану зустрінеться з найвищими чиновниками КНР, зокрема прем'єр-міністром Лі Цяном.

"Остання спроба відкрити проблиск миру. Або хоча б відстрочка. Це останній етап місії, яку хотів Франциск, щоб спробувати змусити замовкнути зброю в Україні", — сказано у матеріалі.

Влітку Дзуппі також відвідував Київ та Москву.

25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.

Спікер МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрєпами" та "потребою" у порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст та сіл.

На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".

16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.

Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.

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