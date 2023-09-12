Папа римський відправив свого "мирного" посланця до Китаю. Це останній етап його місії
Папа римський Франциск відправив свого посланця з "мирного врегулювання" війни РФ проти України Маттео Дзуппі до Китаю. Про це повідомила італійська газета La Repubblica.
Очікується, що в Пекіні кардинал Ватикану зустрінеться з найвищими чиновниками КНР, зокрема прем'єр-міністром Лі Цяном.
"Остання спроба відкрити проблиск миру. Або хоча б відстрочка. Це останній етап місії, яку хотів Франциск, щоб спробувати змусити замовкнути зброю в Україні", — сказано у матеріалі.
Влітку Дзуппі також відвідував Київ та Москву.
25 серпня, виступаючи перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, папа римський заявив, що росіяни – спадкоємці "великої" держави, і згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших.
Спікер МЗС Олег Ніколенко підкреслив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрєпами" та "потребою" у порятунку "великої матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст та сіл.
- На початку жовтня 2022 року Франциск звернувся до Путіна та Зеленського, запропонувавши "шукати умови для переговорів".
- 16 листопада під час недільної меси Франциск заявив, що просить Бога поквапитися із припиненням війни в Україні.
- Пізніше він дав зрозуміти, що засуджує російського диктатора Володимира Путіна як винуватця, який розв'язав війну в Україні, хоч і не каже цього прямо.
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