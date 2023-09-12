Папа римский отправил своего "мирного" посланника в Китай. Это последний этап его миссии

Папа римский Франциск отправил своего посланника по "мирному урегулированию" войны РФ против Украины Маттео Дзуппи в Китай. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

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Ожидается, что в Пекине кардинал Ватикана встретится с высшими чиновниками КНР, в частности, премьер-министром Ли Цяном.

"Последняя попытка приоткрыть проблеск мира. Или хотя бы отсрочка. Это последний этап миссии, которую хотел Франциск, чтобы попытаться заставить замолчать оружие в Украине", — сказано в материале.

Летом Дзуппи также посещал Киев и Москву.

25 августа, выступая перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, папа римский заявил, что россияне – наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других.

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В начале октября 2022 года Франциск обратился к Путину и Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

Позже он дал понять, что осуждает российского диктатора Владимира Путина как виновника, развязавшего войну в Украине, хотя и не говорит этого прямо.

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