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Папа римский отправил своего "мирного" посланника в Китай. Это последний этап его миссии

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 08:26
Папа римский отправил своего
Маттео Дзуппи (Фото: EPA)

Папа римский Франциск отправил своего посланника по "мирному урегулированию" войны РФ против Украины Маттео Дзуппи в Китай. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Ожидается, что в Пекине кардинал Ватикана встретится с высшими чиновниками КНР, в частности, премьер-министром Ли Цяном. 

"Последняя попытка приоткрыть проблеск мира. Или хотя бы отсрочка. Это последний этап миссии, которую хотел Франциск, чтобы попытаться заставить замолчать оружие в Украине", — сказано в материале. 

Летом Дзуппи также посещал Киев и Москву. 

25 августа, выступая перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, папа римский заявил, что россияне – наследники "великого" государства, и упомянул в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. 

Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Читайте также: Новый скандал с Франциском. Хотел ли он оскорбить Украину

Дмитрий Гриниченко
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КитайвойнапереговорыВатиканПапа римскийфранцискМаттео Дзуппи
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