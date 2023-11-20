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В Аргентине новый президент. Он сторонник Украины, противник Китая и папы римского

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 06:46
В Аргентине новый президент. Он сторонник Украины, противник Китая и папы римского - Фото
Хавьер Милей (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Новым президентом Аргентины избрали либертарианца Хавьера Милея — он является сторонником Украины и противником Китая. Об этом сообщила газета La Razon.

Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серджио Массы из левоцентристского правительства, Масса уже признал свое поражение на выборах. 

"Сегодня конец упадка Аргентины. Сегодня наступил конец модели вездесущего государства, которое приводит к обнищанию аргентинцев. Я хочу, чтобы вы поняли, что Аргентина находится в критической ситуации. Изменения, в которых нуждается наша страна, радикальны. Здесь нет места постепенности", — сказал Милей своим сторонникам.

Также он назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска "грязным левым", а вопросы изменения климата — "социалистической мистификацией". 

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме. 

"Я принес украинский флаг, в основном потому, что те из нас, кто поддерживает идеи свободы, не могут терпеть или поддерживать вторжение, подобное тому, которое Россия сделала в Украине", — говорил он.

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Читайте также: Беременные россиянки едут рожать в Аргентину ради паспорта. Якобы "спасаются от войны"

Дмитрий Гриниченко
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Китайвойнавыборыпапа римский францискАргентинаХавьер Милей
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