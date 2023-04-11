"Внезапный удар в затылок". Посол РФ в Аргентине сетует, что россиян "почему-то" не любят

"Дискриминируют на работе", "выселяют из квартир", "заставляют беременных спать на полу в аэропорту", "проверяют документы, если слышат русский язык" и т.д.: на такие проявления "русофобии" в Аргентине пожаловался посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов.

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Российский государственный пропагандист пишет, что "хотелось бы видеть Аргентину дружественной", но там, жалуется он, "периодически вспыхивает русофобия".

По его словам, там возникают случаи "прямого насилия" по отношению к гражданам России. В качестве примера Феоктистов приводит ситуацию с российским консулом, когда тот выходил из католического собора после всемирной мирной литургии. Когда российский дипломат стоял на лестнице вместе с епископом, говорит пропагандист, ему якобы нанесли удар в затылок. После этого он якобы услышал "оскорбительные" возгласы в отношении России.

"Ограничением прав по национальному признаку на работе" Феоктистов считает инцидент, когда власти одной из аргентинских школ отказались от продления контракта с учителем русского языка.

Он также заявил о "некоторых случаях выселения российских семей из квартир". При этом детали и причины таких случаев он не называет, ограничиваясь общими фразами вроде "это нарушение действующих договоров на жилье".

Российский посол сетует, что "почему-то" именно россияне стали объектом особого внимания. По его мнению, миграционная служба Аргентины намеренно преувеличивает количество российских иммигрантов и "издевается" над россиянами.

"В феврале этого года шестерых беременных несколько дней продержали в транзитной зоне аэропорта, буквально заставив спать на полу. В то же время статистика показывает, что поток иммигрантов из некоторых стран Латинской Америки намного выше. Но именно россияне стали объектом особого внимания", – сказал он, добавив, что даже на улице русскоязычные люди "подвергаются проверке документов правоохранительными органами Аргентины".

Феоктистов также волнуется за то, что власти страны отказывают российским общинам в праздновании популярных среди россиян вечеринок типа "Матушка Русь".

28 февраля 2023 года Финляндия начала строительство 200-километрового ограждения на границе с Россией во избежание нежелательной миграции россиян в европейскую страну.

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Мілана Головань

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