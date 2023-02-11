Беременные россиянки едут рожать в Аргентину ради паспорта. Якобы "спасаются от войны"

Беременные россиянки едут рожать в Аргентину, чтобы получить паспорт этой страны для ребенка. Об этом идет речь в материале британской газеты The Guardian.

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Издание пишет, что власти Аргентины пытаются не пускать россиянок, которые начали ездить на роды в Буэнос-Айрес, чтобы получить для детей аргентинское гражданство — процесс активизировался после начала большой войны РФ против Украины.

По словам директора иммиграционной службы Аргентины Флоренсии Кариньяно, было начато судебное расследование "прибыльного бизнеса, который обещает аргентинские паспорта для российских родителей".

Заявление прозвучало после того, как 33 беременные женщины — все на сроке от 32 до 34 недель прибыли в страну одним и тем же рейсом. Некоторым женщинам сначала отказали на паспортном контроле, но в итоге впустили в страну.

Кариньяно сказала, что в 2022 году в страну прибыло около 10 500 беременных россиянок — около 7000 женщин вернулись в РФ после родов.

"Проблема в том, что они приезжают, рожают детей, а затем уезжают из Аргентины, чтобы никогда не вернуться. Мы не можем позволить им бессовестно лгать нам, говоря, что они туристы, хотя на самом деле таковыми не являются", — сказала чиновница.

Адвокат одной из россиянок, задержанных в аэропорту, заявил, что его клиентка приехала в Аргентину, "спасаясь от войны".

"В путинском режиме несогласия на войну достаточно, чтобы человек попал в тюрьму или члены его семьи были отправлены на передовую", — сказал он местному каналу.

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Дмитро Гриниченко

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