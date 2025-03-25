Аргентина рассекретит данные нацистов, бежавших в страну после Второй мировой
Правительство Аргентины опубликует секретные документы о нацистах, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой войны. Об этом сообщает Infobae.
Соответствующий указ подписал президент Аргентины Хавьер Милей по запросу сенатора США Стива Дейнса.
"Несколько дней назад президент Милей принял сенатора Стива Дейнса, давно борющегося за обнародование всей информации о временах, когда нацисты скрывались в Аргентине", – сказал глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.
По его словам, президент распорядился "обнародовать всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе".
"Нет никаких оснований скрывать информацию", – добавил Франкос.
В 2010 году Аргентина уже принимала решение о рассекречивании архивов послевоенного периода, но оно так и не было исполнено в полной мере.
- Милей стал президентом Аргентины в конце 2023 года.
- Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил с отметкой в виде украинского флага на костюме.
- В декабре 2025 года Милей призвал создать так называемый глобальный ультраправый альянс для "противодействия левым".