Аргентина рассекретит данные нацистов, бежавших в страну после Второй мировой

Хавьер Милей (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Правительство Аргентины опубликует секретные документы о нацистах, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой войны. Об этом сообщает Infobae.

Соответствующий указ подписал президент Аргентины Хавьер Милей по запросу сенатора США Стива Дейнса.

"Несколько дней назад президент Милей принял сенатора Стива Дейнса, давно борющегося за обнародование всей информации о временах, когда нацисты скрывались в Аргентине", – сказал глава аргентинского правительства Гильермо Франкос.

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По его словам, президент распорядился "обнародовать всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе".

"Нет никаких оснований скрывать информацию", – добавил Франкос.

В 2010 году Аргентина уже принимала решение о рассекречивании архивов послевоенного периода, но оно так и не было исполнено в полной мере.

Справка В преддверии второй мировой войны Аргентина находилась под сильным влиянием Германии благодаря присутствию большого количества немецких иммигрантов. После начала войны в 1939 году страна объявила о нейтралитете. Под давлением США, а также возможным поражением стран Оси, в 1944 году она разорвала отношения со странами-агрессорами, а 27 марта 1945 года одна из последних все же объявила войну Германии и Японии. Впрочем, власти страны согласились тайно принять большое количество нацистов, которые начали бежать в Аргентину еще до капитуляции Третьего Рейха. Известно, что в Аргентине скрывались идеолог Холокоста Адольф Айхман и врач Йозеф Менгеле, который ставил смертоносные эксперименты над заключенными концлагеря Аушвиц II (Биркенау). В преддверии второй мировой войны Аргентина находилась под сильным влиянием Германии благодаря присутствию большого количества немецких иммигрантов. После начала войны в 1939 году страна объявила о нейтралитете. Под давлением США, а также возможным поражением стран Оси, в 1944 году она разорвала отношения со странами-агрессорами, а 27 марта 1945 года одна из последних все же объявила войну Германии и Японии. Впрочем, власти страны согласились тайно принять большое количество нацистов, которые начали бежать в Аргентину еще до капитуляции Третьего Рейха. Известно, что в Аргентине скрывались идеолог Холокоста Адольф Айхман и врач Йозеф Менгеле, который ставил смертоносные эксперименты над заключенными концлагеря Аушвиц II (Биркенау).