Труханов пришел на работу под крики "позор" и "в отставку"

Пришедшего на работу мэра в горсовете встретили местные оппозиционеры и активисты, которые призвали власти Украины создать Антикоррупционный суд

Освобожденный под поручительство депутата от БПП одесский мэр Геннадий Труханов, который является фигурантом уголовного дела, сегодня под крики "позор" и "в отставку" пришел после длительного перерыва на заседание горсовета. Об этом с места событий сообщает региональное издание Думская.

Оппоненты Труханова в холле устроили митинг за его отставку и потребовали привлечь мэра к ответственности по делу о заводе "Краян". Активисты на камеру озвучили требования и продемонстрировали список местных депутатов, голосовавших в 2016 году за сверхдорогую покупку нового здания мэрии.

Позднее они отправились в облгосадминистрацию, чтобы передать губернатору обращение на имя президента.

"Тем временем городской голова появился в зале в хорошем настроении и заметно посвежевшим по сравнению со вчерашним днем в суде. Соратники встретили его аплодисментами, но слышны были и крики "Ганьба" и "Труханова в отставку", - пишет издание.

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Фото: dumskaya.net

Осенью 2016 года мэрия Одессы приобрела здание бывшего завода "Краян" за 185 млн грн, однако то же здание в начале 2016-го уже было продано за 3,8 млн грн, и позднее перепродано за 11 млн грн. НАБУ добилось того, чтобы 185 млн грн на счетах в банке "Пивденный" были арестованы. СМИ писали, что к этим махинациям якобы причастен Труханов.

Идут постоянные попытки снять с них арест. В январе 2018 года ГПУ объявила о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко и его соратнику по делу о взятке: они якобы собирались дать $500 тыс детективу НАБУ за снятие ареста с упомянутых выше счетов.

14 февраля Труханова и его зама Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь, передав НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества. 15 февраля у здания Соломенского райсуда Киева, который отпустил обоих на поруки депутата от БПП, произошли столкновения со стрельбой (фоторепортаж) при участии Нацдружин, полиции и неких титушек.

По данным журналистского расследования программы Слідство.Інфо, Труханов имеет гражданство РФ и владеет 20 офшорными компаниями. Журналисты узнали, что имя мэра Одессы в качестве гражданина РФ есть в документах и переписке, которые были опубликованы в рамках проекта Панамский архив. Все раскрытые документы указывают на то, что Труханов имеет российскую регистрацию. Сам Труханов опроверг эту информацию.

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