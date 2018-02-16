Нацменьшинства смогут влиять на число уроков своего языка в школе
Любая община национальных меньшинств сможет влиять на количество часов изучения родного языка в средней школе через учебный план. Об этом заявили в министерстве образования и науки.
По словам чиновников, количество учебных часов, затрачиваемое на тот или иной предмет, определяется учебными планами, которые заложены в Госстандарт.
"В Кабмине уже ждет принятия Госстандарт начального образования. В нем предусмотрены 4 базовых учебных плана, в частности те, которые касаются обучения нацменьшинств. Там мы заложили, что школа сама будет определять, сколько часов отвести на изучение родного языка, а сколько - на иностранный", - пояснил замглавы МОН Павел Хобзей.
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14 февраля 2018 года Кабмин продлил переходный период для имплементации языковой статьи закона об образовании на три года - до 2023-го. Это отвечает рекомендации Венецианской комиссии.
В тот же день состоялись консультации с представителями молдавской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин по поводу языковой статьи в новом законопроекте об образовании. Венгерская община отказалась от консультаций, заявив, что подождут, пока не будет изучено соответствие документа Конституции.
Вчера прошла встреча с представителями румынской общины.
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