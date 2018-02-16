Луценко подписал представления на лишение иммунитета Бакулина

Генпрокурор направил в Раду представления о привлечении депутата к уголовной ответственности, согласии на его задержание и избрании меры пресечения

Генпрокурор Юрий Луценко подписал представления о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата Евгения Бакулина. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление о согласии на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Бакулину", - написала она.

Сарган добавила, что представления уже направлены в Верховную Раду. В то же время пресс-секретарь генпрокурора отметила, что последние три года Бакулин находится на территории России.

2 февраля 2018 года Луценко сообщил, что ГПУ будет просить у Рады согласия на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по ст. 255 (создание организованной преступной группировки), ст. 191 (хищение государственных средств в особо крупных размерах) и другим статьям УК в рамках дела "вышек Бойко".

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В 2010-2014 годах Бакулин был главой правления НАК Нафтогаз Украины. В марте 2014-го его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако затем он вышел под залог в 10 млн грн.

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