Порошенко и глава Пентагона согласовали военную помощь Украине

Порошенко и Мэттис встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Президент Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В Украине верят в лидерство Соединенных Штатов Америки в деле укрепления трансатлантического фронта противодействия российской агрессии и попыткам расшатывания мировой законности и порядка", - сказал Порошенко Мэттису.

Согласно сообщению АП, стороны обсудили ситуацию в Донбассе и выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и боевиков подорвать мирный процесс.

Также обсуждалась необходимость размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями минского процесса.

Собеседники подчеркнули важность политики санкций против РФ до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Глава государства выразил признательность за важные решения Вашингтона в вопросе укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины и обороноспособности Украины. Последние решения Вашингтона являются сигналом агрессору против каких-либо намерений эскалации ситуации в Донбассе, которая, при имеющихся у Украины новых оборонных возможностях, в разы увеличит цену такой вероятной агрессии", - сказано в сообщении.

Мэттис подтвердил твердую приверженность США в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В АП также сообщили, что стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению оборонных возможностей Украины.

Во встрече принял участие спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

14 февраля посол США в Украине Мари Йованович заявила, что возможность поставок Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе.

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