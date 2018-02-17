Реформы - это не одолжение Западу, они нужны украинцам - Фриланд

Глава МИД Канады сказала, что ее страна поддерживает Украину не из-за большой диаспоры, а из-за роли украинцев в условиях агрессии РФ

Реформы в Украине - это не одолжение Западу, они нужны самим украинцам. Об этом, выступая на Украинском ланче на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, передает корреспондент LIGA.net.

"Не делайте это для нас, реформы нужны самим украинцам. Это не одолжение Западу", - подчеркнула она.



По словам Фриланд, Канада до сих пор поддерживает Украину не из-за того, что в Канаде большая украинская диаспора, а из-за той роли, которую играет Украина в условиях российской агрессии.



"Мы поддерживаем Украину, потому что поддерживаем правила, основанные на мировом порядке", - резюмировала глава канадского МИД.



Ранее сегодня, 17 февраля, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене сообщил, что ЕС готов усилить поддержку Украины на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации.



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