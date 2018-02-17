Санкции против РФ должны сохраняться - глава МИД Чехии

Чешский дипломат заверил в неизменности курса правительства Чехии по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины

Чехия поддерживает продление санкционного режима против России и сохранение территориальной целостности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Мартин Стропницкий в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиним на Мюнхенской конференции по безопасности, передает пресс-служба украинского МИДа.

"Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций относительно РФ. В который раз задекларировал такую неизменную официальную позицию своего государства вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чешской Республики Мартин Стропницкий", - сказано в сообщении.



Также сказано, что стороны обсудили вопросы украинского-чешского сотрудничества и отметили активный политический диалог.



Чешский дипломат заверил в неизменности курса правительства Чехии по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.



Ранее сегодня, 17 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что санкции против России можно ослабить, если будет достигнута договоренность по миротворческой миссии ООН в Донбассе.



После этого появилась информация в СМИ, что встреча глав МИД нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, скорее всего, не состоится. Также под вопросом двусторонняя встреча министра иностранных дел Павла Климкина с его немецким коллегой Загмаром Габриэлем, из-за которого вчера министры не смогли провести переговоры.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.