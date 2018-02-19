Высший совет правосудия обвинил Авакова в давлении на суд

В ВСП отметили, что в соответствии со статьей 126 Конституции, влияние на судей каким-либо способом запрещается

Высший совет правосудия назвал "давлением на судебную власть" заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о решении Шевченковского суда отпустить из-под ареста человека, подозреваемого в огнестрельном ранении полицейского. Об этом на внеочередном заседании ВСП заявил его глава Игорь Бенедисюк.

Он отметил, что ВСП считает недопустимым решение общественных споров путем насилия и категорически осуждает факты нападения на сотрудников Нацполиции и граждан возле Соломенского райсуда Киева 16 февраля.

"Разделяя обеспокоенность Министерства внутренних дел, Высший совет правосудия категорически не воспринимает публичные заявления об отказе от выполнения государственной функции обеспечения охраны судов... Основанием таких заявлений стало то, что Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в отношении участника инцидента в Соломенском райсуде в виде личного обязательства, о чем, в частности, ходатайствовали народные депутаты Украины. Требования в связи с этим решением суда к Высшему совету правосудия и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение является вмешательством и давлением на судебную власть", - говорится в заявлении.

Бенедисюк отметил, что в соответствии со статьей 126 Конституции, влияние на судей каким-либо способом запрещается.

Он напомнил, что решение суда может быть обжаловано судом высшей инстанции.

15 февраля 2018 года возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин. Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Мужчину, ранившего полицейского, задержали в порядке ст. 208 УПК.

Сегодня Аваков потребовал от прокуратуры и апелляционного суда "незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому". Также он предложил прекратить охрану судов силами Нацполиции и Нацгвардии.

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