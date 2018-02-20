Коррупция в Украине из газового сектора перешла на военный - NYT

Как пишет автор Эндрю Хиггис, повышение расходов на ВСУ открыло новые перспективы "для мутных контрактов, которые не проверить из-за грифа "Секретно"

После четырех лет войны на истощение против вооруженных Россией сепаратистов глава Минобороны с гордостью объявил в прошлом месяце, что им удалось улучшить свои ранее скудные медуслуги для раненых военных благодаря покупке 100 новых военных машин скорой помощи. При этом не упоминалось, что многие машины сломаны, либо проданы военным автокомпанией без какого-либо тендера, причем эта фирма принадлежит высокопоставленному должностному лицу, которое ответственно за закупки для ВСУ. Не упоминалось и то, что этот чиновник, Олег Гладковский, является старым другом и деловым партнером президента Петра Порошенко, пишет журналист The New York Times Эндрю Хиггис.

По данным волонтеров, 19 из 50 "скорых", которые доставили на фронт, были поломаны. Тем временем Минобороны, утверждают они, собирается приобрести у компании Гладковского еще 100 медавтомобилей.

"Расходы Украины на оборону и безопасность значительно выросли после того, как на востоке вспыхнул конфликт, увеличившись с 2,5% ВВП в 2013-м до более чем 5% в 2018 году, когда он составит около $6 млрд", - говорится в статье.

По мнению автора, это "золотое дно, которое позволит потратить на закупки в 2018 году более чем $700 млн" и даст Украине возможность дальше восстанавливать ветхую армию, и бороться с пророссийскими боевиками и их тяжело вооруженной российской "подпиской".

"Однако перекачка таких объемов денег через украинских чиновников и бизнесменов (что зачастую одно и то же) привела также к торможению усилий по борьбе с коррупцией, что многие считают самым опасным врагом Украины.

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По мнению NYT, за последние четыре года страна достигла значительного прогресса в "осушении коррупционных водоемов" в газовом бизнесе - основном источнике доходов олигархов при Януковиче.

"Военные расходы, однако, открыли новые перспективы для мутных внутренних контрактов, которые не могут быть проверены из-за грифа "Секретно", - пишет Хиггис, повторяя, что коррупция из газового сектора перекочевала в военный.

"Никто не делает деньги на этой войне", - уверяет президент корпорации "Богдан" Гладковский. Коррупция, по его словам, "реально очень серьезная", но она якобы не связана с той системой, в которой он работает.

Конфликт интересов среди украинских чиновников - настолько распространенное явление, "что уже даже не шокирует", утверждает экс-глава Минэкономики Айварас Абромавичус. "Они везде. Это печально, депрессивно и разочаровывает", - подчеркнул он.

Подобное разочарование уже стоит Украине очень дорого, пишет автор, уточняя: МВФ и ЕС, разочарованные промедлением с созданием Антикоррупционного суда, уже поставили на паузу помощь на сумму более $5 млрд.

Символ коррупции в Украине, по мнению журналиста, - это три лакшери-виллы на южном побережье Испании, которыми владеет Порошенко, замсекретаря СНБО Гладковский и первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко.

"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем заступить на официальные должности. Но подозрения никуда не исчезли - они скрывают информацию о своих владениях. Никто из них не задекларировал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах за 2016 год", - пишет Хиггис.

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