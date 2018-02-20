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Порошенко ждет кандидатуры командующего объединенных сил

20.02.2018 18:12
Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает изменение формата отражения агрессии России, в связи с чем будет создан объединенный оперативный штаб
Порошенко ждет кандидатуры командующего объединенных сил
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ждет предложения по кандидатуре командующего объединенных сил. Такое поручение он дал сегодня министру обороны и главе Генштаба на заседании военного кабинета.

Порошенко отметил, что закон о реинтеграции, который он сегодня подписывает, фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. В таких условиях, по его словам, основная роль по отражению агрессии отводится Вооруженным Силам.

"Поэтому, Степан Тимофеевич и Виктор Николаевич, у меня будет поручение: я в кратчайшие сроки ожидаю предложений по изменению формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения по положению об объединенном оперативном штабе... А также стратегический замысел применения Вооруженных сил Украины и других составляющих частей обороны", - обратился Порошенко к Полтораку и Муженко.

Он уточнил, что до 1 апреля необходимо завершить подготовительные процедуры.

Порошенко подписал закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей №7163.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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