Порошенко ждет кандидатуры командующего объединенных сил

Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает изменение формата отражения агрессии России, в связи с чем будет создан объединенный оперативный штаб

Президент Украины Петр Порошенко ждет предложения по кандидатуре командующего объединенных сил. Такое поручение он дал сегодня министру обороны и главе Генштаба на заседании военного кабинета.

Порошенко отметил, что закон о реинтеграции, который он сегодня подписывает, фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 устава ООН. В таких условиях, по его словам, основная роль по отражению агрессии отводится Вооруженным Силам.

"Поэтому, Степан Тимофеевич и Виктор Николаевич, у меня будет поручение: я в кратчайшие сроки ожидаю предложений по изменению формата во исполнение этого закона. Прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения по положению об объединенном оперативном штабе... А также стратегический замысел применения Вооруженных сил Украины и других составляющих частей обороны", - обратился Порошенко к Полтораку и Муженко.

Он уточнил, что до 1 апреля необходимо завершить подготовительные процедуры.

Порошенко подписал закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей №7163.

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