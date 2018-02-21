На оккупированных территориях 40 тысяч вооруженных людей - Матиос
На оккупированных территориях Украины сейчас находятся до 40 тысяч вооруженных людей. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.
Это вооруженные люди, которые прошли "соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации". На территории Донецкой и Луганской областей российские военные организовали два армейских корпуса.
Только в Донецкой области есть пять бригад, 320 танков, 600 боевых бронированных машин и 130 реактивных систем залпового огня.
"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила", - отметил Матиос.
Главный военный прокурор также отметил, что в разные периоды конфликта в Донбассе было от трех до 16 тысяч российских военных.
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