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На оккупированных территориях 40 тысяч вооруженных людей - Матиос

21.02.2018 02:06
По информации главного военного прокурора, 40 тысяч - это люди, которые прошли обучение "за счет офицеров Российской Федерации"
На оккупированных территориях 40 тысяч вооруженных людей - Матиос
Анатолий Матиос

На оккупированных территориях Украины сейчас находятся до 40 тысяч вооруженных людей. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112.

Это вооруженные люди, которые прошли "соответствующее обучение за счет офицеров Российской Федерации". На территории Донецкой и Луганской областей российские военные организовали два армейских корпуса.

Только в Донецкой области есть пять бригад, 320 танков, 600 боевых бронированных машин и 130 реактивных систем залпового огня. 

"Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила", - отметил Матиос.

Главный военный прокурор также отметил, что в разные периоды конфликта в Донбассе было от трех до 16 тысяч российских военных.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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