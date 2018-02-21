Порошенко не придет в суд для показаний по делу Януковича

Прокурор Руслан Кравченко сказал, что глава государства готов отвечать на вопросы в этом процессе по видеосвязи с Банковой

Президент Петр Порошенко не может приехать сегодня, 21 февраля, в Оболонский райсуд на допрос по делу о госизмене экс-диктатора Виктора Януковича, но сможет ответить на вопросы в режиме видеоконференции из Администрации президента с 14:00 до 15:30. Такое ходатайство зачитал прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Кравченко, с Банковой в прокуратуру поступило письмо, в котором говорится, что личное присутствие Порошенко в суде потребует дополнительных мер безопасности: "Поддержки соответствующего порядка граждан, проноса и провоза вещей, обеспечения профилактических мероприятий для противодействия противоправных посягательств".



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Такие меры безопасности, связанные с непосредственным участием президента в судебном заседании может существенно усложнить работу суда, в том числе в деле о госизмене Януковича и в других делах, пишут на Банковой, а значит, ограничит права других граждан.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что это "позор для президента - не явиться и не дать показания лично". По его словам, права других граждан и так уже ограничены, поскольку защита добиралась до пятого этажа, где проходит заседание, в течение часа: здание переполнено полицией и охраной, к тому же, им пришлось проходить через рамки.

Обновлено : по состоянию на 10:50 ходатайство было удовлетворено. Суд посчитал, что прокуратура озвучила достаточно уважительные причины для того, чтобы Порошенко давал показания в суде дистанционно.

"Ходатайство... удовлетворить. Поручить Администрации президента организовать допрос Петра Порошенко 21 февраля в 14:00 при участии секретаря Оболонского суда", - зачитал решение судья Владислав Девятко.

Прокурор добавил, что допрос периодически будет прерываться в связи с тем, что Порошенко надо сделать телефонные звонки: министру иностранных дел Дании и заместителям госсекретаря США.

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14 февраля 2018 года сообщалось, что в ходе рассмотрения в Оболонском райсуде Киева дела о госизмене Януковича планировали допросить Порошенко.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене. 15 декабря Печерский суд Киева разрешил задержать экс-диктатора и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование.

14 марта 2017 года прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

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