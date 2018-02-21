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Конституционный суд избрал нового председателя

21.02.2018 12:05
Главой Конституционного Суда стал бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины Станислав Шевчук
Конституционный суд избрал нового председателя
Станислав Шевчук (фото - facebook.com)

21 февраля 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КС избран Станислав Шевчук. Об этом сообщает отдел коммуникаций Конституционного суда и правового мониторинга.

Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.

Шевчук - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Станислав Шевчук (фото - ccu.gov.ua)

Конституционный суд на пленарном заседании 12 декабря 2017 года не смог выбрать себе председателя.

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Согласно закону, в КСУ должны входить 18 судей, однако пока есть только 14 полномочных.

С июня 2017 года обязанности главы Конституционного суда временно исполнял старший по возрасту судья Виктор Кривенко. В соответствии с регламентом КСУ, его председателя должны были избрать не позднее 18 мая текущего года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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