Конституционный суд избрал нового председателя
21 февраля 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КС избран Станислав Шевчук. Об этом сообщает отдел коммуникаций Конституционного суда и правового мониторинга.
Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.
Шевчук - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.
Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
Станислав Шевчук (фото - ccu.gov.ua)
Конституционный суд на пленарном заседании 12 декабря 2017 года не смог выбрать себе председателя.
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Согласно закону, в КСУ должны входить 18 судей, однако пока есть только 14 полномочных.
С июня 2017 года обязанности главы Конституционного суда временно исполнял старший по возрасту судья Виктор Кривенко. В соответствии с регламентом КСУ, его председателя должны были избрать не позднее 18 мая текущего года.
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