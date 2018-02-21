Конституционный суд избрал нового председателя

Главой Конституционного Суда стал бывший судья Европейского суда по правам человека от Украины Станислав Шевчук

21 февраля 2018 года на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КС избран Станислав Шевчук. Об этом сообщает отдел коммуникаций Конституционного суда и правового мониторинга.

Станислав Шевчук был назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.

Шевчук - доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Станислав Шевчук (фото - ccu.gov.ua)

Конституционный суд на пленарном заседании 12 декабря 2017 года не смог выбрать себе председателя.

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Согласно закону, в КСУ должны входить 18 судей, однако пока есть только 14 полномочных.

С июня 2017 года обязанности главы Конституционного суда временно исполнял старший по возрасту судья Виктор Кривенко. В соответствии с регламентом КСУ, его председателя должны были избрать не позднее 18 мая текущего года.

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