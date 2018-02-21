Суд ЕС признал незаконными санкции против Сергея Клюева - СМИ

Есть основания сомневаться в "адекватности доказательств" против депутата, предоставленных Украиной, считают судьи Европейского суда в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге признал незаконной последнюю волну санкций, которые Совет Евросоюза ввел против народного депутата Сергея Клюева в 2017 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Европейская правда.

Отмечается, что решение вынесено по жалобе, которую Клюев подал еще в 2015-м и которая касалась волны санкций, действовавшей до марта 2016 года. Однако при рассмотрении жалобы к ней приобщили документы по новым санкционным волнам, в том числе последней, введенной в марте 2017 года.

Основанием для экономических санкций против Клюева (замораживание активов в ЕС) стало обвинение его в "злоупотреблении публичными средствами", озвученное украинскими властями.

Как сообщает издание, в своем решении суд ЕС отметил, что ограничительные меры могут быть введены только против тех должностных лиц, которые "идентифицированы как ответственные" за незаконное присвоение бюджетных средств.

"Суд считает, что Совет ЕС, накладывая санкции, должен был проверить, насколько обоснованы обвинения в адрес конкретного лица. В данном случае, по мнению судей, есть основания для "сомнения в адекватности доказательств", которые украинская власть передавала Евросоюзу", - пишет СМИ.

Согласно сообщению, суд пришел к выводу, что Совет ЕС "совершил очевидную ошибку в оценке, считая, что он не должен принимать во внимание доказательства и аргументы, предоставленные Клюевым, несмотря на то, что эти доказательства и аргументы могли вызвать сомнение в достоверности предоставленной Украиной информации".

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Издание подчеркивает, что санкции, действовавшие против Клюева в 2015-2016 годах, не были отменены данным решением, поскольку в те годы депутат не подавал в Совет ЕС те возражения, которые он подал в 2017-м.

"За последние годы суд ЕС неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против экс-чиновников. Однако это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции. Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать", - утверждает Европравда.

В то же время отмечается, что решение суда не отменяет действующие санкции автоматически, поскольку у Совета ЕС есть время на апелляцию.

20 февраля 2018 года СМИ сообщали, что ЕС может убрать из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков бывшей украинской власти Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елену Лукаш.

Ограничительные меры против Виктора Януковича и его окружения Евросоюз ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начале каждой весны.

В санкционном списке ЕС, кроме Януковича, сейчас остаются Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий.

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