"Видишь ли, Володя": Ельченко - о том, как в РФ отвечали по Крыму
Украина ежедневно направляла в Россию несколько нот протеста в дни оккупации Крыма, но линией поведения российских дипломатов было - не реагировать на них. Об этом во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича заявил бывший посол Украины в России Владимир Ельченко, передает корреспондент LIGA.net.
О том, что российские войска зашли на полуостров, дипломаты узнали "в 20-х числах февраля".
В марте Украина отозвала посла Ельченко из России. "В последний раз я был в МИД Российской Федерации 8 марта 2014 года. Я хорошо помню, это была суббота. В этот день меня пригласил по собственной инициативе стат-секретарь МИД России Григорий Карасин. Я приехал через час", - сказал он.
Ельченко считает, что Карасин на тот момент уже знал о предстоящем отъезде посла Украины в России: "И хотел со мной попрощаться. У нас были хорошие отношения".
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Во время встречи Ельченко спросил у Карасина: "Скажите все-таки честно, есть ваши военные в Крыму или нет?"
Карасин ответил цитатой из фильма "Адьютант его превосходительства": "Видишь ли, Володя..." Это было за неделю до того, как Совет Федерации РФ дал разрешение Путину ввести войска. "То есть в его глазах я прочел ответ, что да, там есть военные. Я спросил: почему вы не отвечаете ни на один наш запрос? Он сказал: ну, такая наша линия. Вот на этом я закончил, скажем так, свои официальные контакты в Москве", - вспоминает Ельченко.
"Это был последний пример того, что мы реагировали, мы обращались. Поэтому некорректно обвинять руководство государства или дипломатов в том, что мы не реагировали на события в Крыму. Другое дело, что, к сожалению, на нашу реакцию не было реакции российской стороны", - сказал он в ответ на соответствующие вопросы адвокатов Януковича.
По его словам, российские войска в Крыму легализовывал именно Чуркин (на то время постпред РФ в ООН, - ред.).
На вопрос адвокатов, почему тогда Чуркин и РФ категорически отрицали их использование в Крыму - как можно оправдывать то, что отрицаешь перед всем миром, Ельченко ответил: "Я хочу напомнить, что господин Чуркин прославился тем, что когда был пресс-секретарем посольства еще СССР в Вашингтоне в 82-м году, он точно так же отрицал сбитие корейского авиалайнера. Так что, я думаю, он был научен уже давно отрицать то, что знает весь мир".
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