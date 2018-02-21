Дело Труханова: два чиновника будут под ночным домашним арестом

Суд избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о присвоении бюджетных средств путем покупки здания бывшего одесского завода Краян

Соломенский райсуд Киева отправил под ночной домашний арест двух чиновников горсовета Одессы, подозреваемых в присвоении имущества по так называемому делу завода Краян, в котором также фигурирует одесский мэр Геннадий Труханов. Соответствующее решение судья вынес вчера, 20 февраля, сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.

Речь идет о главе комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василии Шкрябае и директоре городского департамента коммунальной собственности Алексее Спекторе.

Избранная мера пресечения запрещает подозреваемым покидать место жительства с 21:00 до 06:00. Ночной домашний арест Шкрябая и Спектора действует два месяца.

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14 февраля 2018 года Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь и передали НАБУ. Оба фигурируют в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.

15 февраля Соломенский райсуд Киева отпустил мэра и его зама на поруки народных депутатов. САП обжаловала эти решения в апелляционной инстанции.

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