В Петербурге почтили память героев Небесной сотни - фото

Полиция снимала все мероприятие на видео, однако проведению не препятствовала

У здания генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге (Россия) вечером 21 февраля состоялась акция к четвертой годовщины событий на Майдане. Об этом сообщает Радио Свобода.



Согласно сообщению, на памятные мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине Революции достоинства и гибели героев Небесной сотни пришли около десяти активистов.



Акцию организовала представитель петербургского демократического движения Солидарность Ольга Смирнова. Она сообщила,что активисты передали генконсулу Украины синие и желтые цветы и открытку.



В листовке было написали, что граждане РФ, которые разделяют либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство РФ и президента Владимира Путина за агрессию против Украины.



Отмечается, что полицейские снимали все мероприятие на видео, однако проведению не препятствовали.

Фото: Радио Свобода



Также сказано, что во время общения россиян с сотрудниками украинского консульства, с акцией протеста против их акции вышли представители так называемого Народно-освободительного движения, которые также пришли к зданию консульства с плакатами и флагами террористических организаций ДНР и ЛНР.





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