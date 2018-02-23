СБУ и Минюст планируют снять с регистрации Вольное казачество

По данным СБУ, однин из основателей организации Вольное казачество - настоятель сооружения, самовольно установленного на руинах Десятинной церкви

Служба безопасности Украины и Министерство юстиции планируют снять с регистрации организацию Вольное казачество, одним из основателей которой является настоятель сооружения, самовольно установленного на руинах Десятинной церкви. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы планируем совместно с Министерством юстиции снять эту организацию с регистрации, как структуру, деятельность которой вредит национальной безопасности Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что настоятель "Десятинного монастыря" УПЦ МП, который построен незаконно на территории Национального музея истории, Юрий Харон владеет двумя квартирами и двумя дорогими автомобилями.

Минкульт готовит судебные иски против застройщиков на территории возле фундамента Десятинной церкви в Киеве.

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