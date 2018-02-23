Хуг рассказал о россиянах в миссии ОБСЕ и "козырянии" боевикам

Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что все сотрудники подписывали кодекс поведения

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все команды сформированы из граждан многих стран, включая и россиян, поэтому отчеты составляются объективно. Об этом в интервью Укринформу заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос нет ли конфликта интересов в том, что россияне входят в состав патрулей и в мониторинговую миссию именно в Украине.

По словам Хуга, на миссию возложена задача собирать информацию о ситуации с безопасностью и устанавливать факты. В миссии работает более 700 наблюдателей.

"Все команды сформированы из граждан многих стран. Не бывает "мононациональных" команд, в которые входили бы исключительно граждане Швейцарии, Франции или России. Патрули в конце дня садятся вместе и составляют общий отчет. Это, можно сказать, одно из средств предотвращения необъективности. Оно касается не только наблюдателей из Российской Федерации, но и всех наблюдателей в целом, независимо от того, гражданами какой страны они являются", - подчеркнул Хуг.

Отвечая на вопрос, работает ли в миссии наблюдатель ОБСЕ, который в ноябре приветствовал боевиков во время передачи тел погибших бойцов АТО, Хуг сказал: "Мы внимательно изучили этот конкретный случай, о котором вы упомянули. Все наши сотрудники подписывали кодекс поведения. Мы довели до их ведома, что приемлемым в их работе будет лишь соблюдение этих высоких требований".

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Он добавил, что существует четкий порядок действий, с помощью которого обеспечивается соблюдение требований кодекса. "Было бы неуместным сейчас делать предположения относительно хода этого процесса", - добавил он.

Редактор отдела политики издания Bild Джулиан Репке заявил, что один человек из группы ОБСЕ, которая выезжала на процедуру передачи боевиками тел погибших военных силам АТО, вел себя вовсе не нейтрально, как то предписывают правила миссии. В опубликованном боевиками ролике видно, как он любезничает с полевым командиром ЛНР, обнимается с его подельниками на фоне пакетов с погибшими солдатами, а под конец еще и "козыряет" преступнику.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.