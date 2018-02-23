Реформ в Украине не видят идиоты или ограниченные люди - посол ЕС

За последние четыре года украинские власти предприняли шаги по модернизации и трансформации страны, заявил глава представительства ЕС Хюг Мингарелли

Глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что те, кто заявляет об отсутствии реформ в стране, - это "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения". Об этом посол заявил сегодня, 23 февраля, в Киеве во время конференции "Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год и дальнейшие планы".

"Если есть политическая воля, то нет никаких сомнений в том, что за последние четыре года политическая власть в Украине сделала определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально-рыночной экономике. Мы не сомневаемся в этом", - сказал Мингарелли.

"Я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень тяжелых условиях, однако, если вы этого не видите - вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне - и я вам оглашу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты", - отметил посол.

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Также Мингарелли подчеркнул, что в Украине "идет война за ее европейский выбор".

"Наша общая ответственность - это внедрять соглашение об ассоциации в жизнь", - добавил он.

20 февраля 2018 года Госдепартамент США призвал лидеров Украины "удвоить свои усилия" по реализации "глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ" в стране.

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