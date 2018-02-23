Муженко рассказал об уровне подготовки офицеров ВСУ

Глава Генштаба также анонсировал создание до конца 2018 года основных элементов единой автоматизированной системы управления войсками

Один из вопросов подготовки офицерского состава состоит в том, чтобы создать современные системы моделирования, обеспечить учебную базу современными тренажерами для того, чтобы учить специалистов. Об этом рассказал глава Генштаба Виктор Муженко в интервью Радио свобода.

"Уже создание мощного Имитационного центра моделирования на базе Яворивского полигона (Международного центра миротворчества и безопасности) дает нам возможность осуществлять подготовку специалистов, способных осуществлять управление с применением автоматизированных систем управления... И сейчас мы такие же центры разворачиваем и в Национальном университете обороны Украины, и в других военно-учебных заведениях", - рассказал Муженко.

В Украине сегодня уже работают некоторые элементы единой автоматизированной системы управления войсками, как например, система "Дельта", но она пока работает в тестовом режиме. "Но уже в тестовом режиме она используется и применяется, в том числе в зоне АТО непосредственно для управления подразделениями, выполняющими боевые задачи. Есть и другие системы. Есть и система "Крапива", и есть соответствующая система автоматизированного управления противовоздушной обороной", - добавил Муженко.

Он подытожил, что до конца 2018 года основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического и заканчивая оперативным, будут созданы, хотя сам процесс введения этой системы может занять еще несколько лет.

14 февраля 2017 года Соединенные Штаты передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения.

Читайте также: На танки Оплот в 2018 году предусмотрено 300 млн грн - Полторак

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.