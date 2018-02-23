МИД: Будем работать над новыми санкциями за выборы Путина в Крыму

Глава МИД Павел Климкин назвал условия проведения выборов президента РФ в российских диппредставительствах в Украине

Украина будет добиваться введения санкций против всех, кто будет привлечен к выборам президента РФ в оккупированном Крыму. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента России на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции", - написал он.

Также, по словам Климкина, украинская сторона направила ноту в МИД РФ, в которой выразила "решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма", предостерегла от попыток организации выборов в Донбассе и подчеркнула, что выборы в российских диппредставительствах в Украине не состоятся без выполнения этих двух условий.

Президент Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал европейских партнеров не признавать выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма.

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